Москва, , 22:33 — REGNUM Чтобы минимизировать потери и увеличить КПД, нужно не вводить вновь прибывших на фронт отдельными боевыми единицами, но вводить их в состав уже действующих и хорошо себя зарекомендовавших подразделений, такое мнение высказал 7 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На Донецком направлении существует масса крутейших подразделений. Нужно эти боевые единицы расширять из батальона в полк, из полка в бригаду. Командиров таких подразделений — вводить в высший командный состав, повышая по должностной иерархии их подчиненных, таким образом воспитывая молодой костяк дерзких и опытных командиров», — написал Руденко.

Если же перебрасывать на передовую новое подразделение, даже хорошо подготовленное, люди будут попадать на незнакомую территорию и не понимать особенностей линии соприкосновения на данном участке, и за время, пока «разберутся, что к чему», вероятны потери, объяснил военкор.

«А с опытными и зарекомендовавшими себя командирами и новобранцы себя увереннее чувствуют, да и линия фронта не только под замком, но и движется вперёд», — добавил он.