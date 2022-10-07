Кызыл, 7 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг уверен, что в этот судьбоносный год стратегические решения президента России Владимира Путина принесут победу стране. Об этом он сказал в своём поздравлении с юбилейным днём рождения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы гордимся тем, что у России такой лидер. Высоко ценим вашу неустанную работу по укреплению могущества страны и её позиций на международной арене. Для меня большая честь работать в вашей команде. Особую благодарность выражаю за неизменное внимание к Туве, где вы неоднократно бывали, выбираете местом отдыха, за те колоссальные возможности, которые получает республика благодаря вашей поддержке, — написал Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Уверен, что в этот судьбоносный год ваши стратегические решения принесут победу России, обеспечат счастливое будущее всем регионам и народам страны. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для воплощения всех замыслов, добра вам и вашим близким».

Напомним, что 7 октября президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 70 лет.