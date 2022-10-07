Мадрид, , 22:27 — REGNUM Мадридский «Реал» планирует подписать 22-летнего таранного форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда в 2024 году. Об этом 7 октября сообщает испанское издание As.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

По информации источника, мадридский клуб намерен переубедить футболиста, что играть за «Реал» престижнее и полезнее для карьеры, чем за «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 12-ти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 19-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Манчестер Сити» норвежец выступает с 1 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Действующее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2027 года.