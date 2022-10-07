Херсон, , 22:20 — REGNUM Если сообщения о перебоях с работой Starlink в прифронтовых районах соответствуют действительности, то это новость со знаком плюс, отметил 7 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

Ранее о сбоях сообщила Financial Times. Часть устройств перестала функционировать, в некоторых случаях это привело к «катастрофическим проблемам со связью» и снижению темпов продвижения ВСУ. Предполагается, что проблемы вызваны тестовой работой системы РЭБ «Тирада».

»Ничто так не радует, как неудачи противника, вызванные нашей планомерной работой», — добавил Котенок.