Москва, , 22:23 — REGNUM Россия решительно отвергает резолюцию СПЧ ООН, наполненную лживыми обвинениями в нарушении прав человека в РФ и отказывается взаимодействовать с учрежденным спецмеханизмом этого института, сообщает 7 октября пресс-служба МИД России.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление по этому поводу опубликовано вечером 7 октября.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что 7 октября 51-я сессия Совета ООН по правам человека по инициативе 26 стран — членов Евросоюза одобрила проект резолюции «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации».

«Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним», — подчёркивает МИД России.

Также указано, что этот антироссийский документ построен на фантазиях о преследовании в России гомосексуалистов, правозащитников и «представителей гражданского общества».

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