Ереван, , 22:20 — REGNUM Нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией будет проходить только на условиях, выдвигаемых Баку и Анкарой. Об этом корреспонденту 7 октября заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган Primeminister.am

Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона. Потом была встреча с Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, что было запечатлено в красочной фотосессии, и двухсторонняя встреча с турецким президентом. Этот комплекс встреч, я думаю, был подчинён одной общей цели — продвижению идеи подписания армяно-азербайджанского мирного договора, на вероятность которого уже в текущем году обратил внимание Алиев. На мой взгляд, это свидетельствует о серьёзном продвижении нынешнего армянского руководства в приближении той эры мира, к которой они целенаправленно двигались, начиная с 2018 года, с момента своего прихода к власти, а то и раньше. То есть, это можно рассматривать как закономерный этап нормализации отношений в треугольнике Анкара-Ереван-Баку на преимущественных условиях тюркских соседей Армении. По другому и не может быть, потому что Армения сейчас находится, мягко говоря, в незавидном положении. Андрей Арешев «Пражская гастроль» Пашиняна состояла из многих встреч, в том числе, из двухраундных переговоров спри посредничестве главы Евросоветаи президента Франции. Потом была встреча с Алиевым и, что было запечатлено в красочной фотосессии, и двухсторонняя встреча с турецким президентом. Этот комплекс встреч, я думаю, был подчинён одной общей цели — продвижению идеи подписания армяно-азербайджанского мирного договора, на вероятность которого уже в текущем году обратил внимание Алиев. На мой взгляд, это свидетельствует о серьёзном продвижении нынешнего армянского руководства в приближении той эры мира, к которой они целенаправленно двигались, начиная с 2018 года, с момента своего прихода к власти, а то и раньше. То есть, это можно рассматривать как закономерный этап нормализации отношений в треугольнике Анкара-Ереван-Баку на преимущественных условиях тюркских соседей Армении. По другому и не может быть, потому что Армения сейчас находится, мягко говоря, в незавидном положении.

Напомним, что 6 сентября в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества состоялись встречи Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.