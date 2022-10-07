Москва, 7 октября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. 24-летний центрфорвард сборной России по футболу Федор Чалов признан лучшим игроком московского ЦСКА в сентябре по версии болельщиков. Об этом 7 октября сообщается на официальном сайте «красно-синих».

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

По информации источника, за Чалова проголосовали около 15 тысяч фанатов. Второе и третье места соответственно заняли Игорь Дивеев и Мойзес.

В сентябре Федор Чалов принял участие в шести матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. В текущем сезоне на счету форварда 9 (8+1) очков по системе гол+пас в 12-ти матчах.

Действующее соглашение нападающего с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.