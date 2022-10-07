Киев, , 22:13 — REGNUM Участие Владимира Зеленского в саммите G20, на который его пригласили, пока находится под вопросом, сообщает 7 октября «Страна.ua».

Защитник Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «окончательное решение еще не принято». Так он прокомментировал заявление индонезийского дипломата о том, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин согласились приехать на саммит.

Напомним, саммит Группы двадцати, в которую не входит Киев, состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Это будет 17-я встреча глав стран G20.

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