Киев, 7 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Участие Владимира Зеленского в саммите G20, на который его пригласили, пока находится под вопросом, сообщает 7 октября «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защитник Владимир Зеленский

Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «окончательное решение еще не принято». Так он прокомментировал заявление индонезийского дипломата о том, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин согласились приехать на саммит.

Напомним, саммит Группы двадцати, в которую не входит Киев, состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Это будет 17-я встреча глав стран G20.