У Зеленского заявили, что он ещё не решил, ехать ли на саммит G20
Киев, 7 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Участие Владимира Зеленского в саммите G20, на который его пригласили, пока находится под вопросом, сообщает 7 октября «Страна.ua».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Защитник Владимир Зеленский
Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «окончательное решение еще не принято». Так он прокомментировал заявление индонезийского дипломата о том, что и Зеленский, и президент России Владимир Путин согласились приехать на саммит.
Напомним, саммит Группы двадцати, в которую не входит Киев, состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Это будет 17-я встреча глав стран G20.