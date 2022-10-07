Салехард, , 22:06 — REGNUM На Ямале завершается строительство арендных домов, предназначенных для востребованных специалистов бюджетной сферы, а также работников в приоритетных стратегических проектах региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Жильё © Наталья Диева

Арендные дома строятся в Салехарде и Новом Уренгое. Квартиры полностью будут оборудованы всем необходимым.

«Развитие рынка арендного жилья позволит повысить общий уровень качества жизни в автономном округе, а также увеличить привлекательность региона для высококвалифицированных специалистов», — отметил управляющий проектом по развитию арендного жилья департамента экономики ЯНАО Станислав Каширский.

По мнению экспертов, с учётом перспектив развития Ямала, в арендном жилье заинтересовано более 6,5 тысячи семей. В перспективе строительство аналогичных домов запланировано в Лабытнанги, Ноябрьске, Салехарде и Харпе.