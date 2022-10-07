Москва, 7 октября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в центральном матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Ян Бобровский.

В последний раз ЦСКА и «Динамо» играли между собой 24 апреля 2022 года в матче 26-го тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой «красно-синих» со счетом 1:0, а единственный мяч на 67-й минуте встречи забил нигерийский нападающий Чидера Эджуке.