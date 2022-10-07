Нью-Йорк, США, , 22:15 — REGNUM Решение президента России временно перевести силы ядерного сдерживания на особый режим дежурства было преднамеренно искажено для нагнетания антироссийской истерии, заявил 7 октября замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах», — пояснил российский дипломат.

«Это означает, что была повышена бдительность на фоне конфронтационных заявлений и действий западных ядерных стран. Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось. К слову, это признается и западными военными», — отметил Воронцов.

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