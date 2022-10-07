Приштина, Сербия, 7 октября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В сепаратистском Косово не может быть сформировано Сообщество сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями, но нет никаких препятствий для того, чтобы такая ассоциация была зарегистрирована как неправительственная организация. Об этом заявила президент сепаратистского образования Вьоса Османи 7 октября.

President-ksgov.net Вьоса Османи

По ее словам, конституционный суд Косово принял постановление о том, что ассоциации, сформированные вокруг одного этнического энтитета, не могут иметь исполнительные полномочия.

«Суд разрешает формирование негомогенных ассоциаций, без исполнительных полномочий. Значит, они являются союзом муниципалитетов, которые объединяются для решения определенных вопросов или лоббируют решение этих вопросов центральными институтами власти», — процитировало слова Османи Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Отвечая на вопрос, почему в таком случае в Косово все еще не сформировано Сообщество сербских муниципалитетов, Османи заявила, что сами муниципалитеты не выступают с такой инициативой.

Напомним, что в соответствии с Брюссельским соглашением, подписанным между Белградом и Приштиной в 2013 году, сербские муниципалитеты в южном сербском крае имеют право объединиться в ассоциацию, которая гарантирует им определенную автономию по отношению к Приштине. Тем не менее, сепаратистские албанские власти отказываются формировать эту ассоциацию, ссылаясь на то, что конституция Косово не предусматривает существования подобного территориального объединения.