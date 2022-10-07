Ростов-на-Дону, , 21:55 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области разработают дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных жителей Дона. Об этом на заседании донского парламента сообщил председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»).

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти семьи нельзя оставлять один на один с возникающими вопросами и проблемами. Их уклад жизни изменился в один момент. Такие семьи должны быть окружены ощутимой заботой. <…> Смысл перенастройки нашей текущей работы заключается в том, что все устремления, ресурсы, возможности должны быть задействованы в поддержке людей, защищающих нашу Родину. Это задача номер один», — сказал Ищенко.

ИА REGNUM напоминает, что семьи мобилизованных жителей Ростовской области возьмут под опеку. Такое поручение ранее дал донской губернатор Василий Голубев. Внимание будет уделено каждой семье, особенно — с детьми и инвалидами.