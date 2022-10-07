Лион, Франция, , 21:49 — REGNUM «Лион» в первом матче 10-го тура французской Лиги 1 сезона 2022/23 встретится с «Тулузой». Игра пройдет 7 октября в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Александр Ляказетт Botasot.info

Стартовые составы команд:

«Лион»: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Кастелло Люкиба, Тиаго Мендес, Мало Густо, Карл Токо-Экамби, Тете, Жоанн Лепенан, Корентен Толиссо, Александр Ляказетт, Мусса Дембеле.

«Тулуза»: Максим Дюп, Расмус Николайсен, Энтони Руо, Иссиага Силла, Кевин Кебен, Бранко ван ден Бомен, Брехт Деягере, Стейн Спирингс, Закария Абухляль, Тийс Даллинга, Фарес Шаиби.

На данный момент «Лион» с четырьмя победами и 13-ю набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза», набрав 11 очков, располагается пятью позициями ниже.