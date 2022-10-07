Краснодар, , 21:47 — REGNUM С начала 2022 года в Краснодарском крае число травяных пожаров выросло на треть. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Евгений Наумов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

«С начала 2022 года на 13,4% возросло общее количество пожаров в крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечают рост количества загораний сухой растительности — на 31%», — подчеркнул он.

Согласно данным министерства природных ресурсов Краснодарского края, с начала 2022 года на землях лесного фонда Кубани зарегистрирован 21 лесной пожар общей площадью 14,37 гектара.

Сегодня в 37 районах Краснодарского края действует особый противопожарный режим, в пяти районах установлен четвертый класс пожарной опасности.