Памплона, Испания, , 21:46 — REGNUM 7 октября в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра» футбольный клуб «Осасуна» в первом матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с «Валенсией». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михелем Анхелем Ортисом Арьясом. Ассистенты главного судьи — Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевез.

Стартовые составы команд:

«Осасуна»: Серхио Эррера, Начо Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Аридан Умпьеррес, Лукас Торро, Хон Монкайола, Абде Эззалзули, Мои Гомес, Аймар Орос Уарте, Энрике Гарсия.

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Эрай Джемерт, Уго Гильямон, Илайш Мориба, Андре Альмейда, Джастин Клюйверт, Сэмуел Лино, Эдинсон Кавани.