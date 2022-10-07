Нью-Йорк, США, 7 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Заявления представителей стран Запада о неизвестно когда прозвучавших от России угрозах применения ядерного оружия являются одним из проявлений оголтелой антироссийской пропаганды и не соотносятся с реальностью, заявил 7 октября замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«В связи с обвинениями со стороны стран Запада в адрес России относительно угроз ядерным оружием хотели бы заявить, что это не более чем элемент оголтелой антироссийской кампании. В неискаженной западной пропагандой реальности всё обстоит иначе», — сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что российская ядерная доктрина сформулирована предельно чётко и не подразумевает никаких расширительных толкований.

«Официальная риторика России по данной проблематике не выходит за рамки данных установок и полностью соответствует международным обязательствам нашей страны», — сказал Воронцов.

Однако, отметил он, почти все сигналы Москвы на Западе «злонамеренно передергивают в пропагандистских целях».