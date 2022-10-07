Москва, 7 октября 2022, 21:47 — REGNUM Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли честно, сообщает 7 октября ВЦИОМ по итогам опроса.
Опрос, проведённый среди жителей четырёх новых регионов России по заказу Экспертного института социальных исследований, показал, что легитимность референдума оценивается высоко.
Так, абсолютное большинство опрошенных жителей ЛНР и ДНР считают, что референдум в их регионе прошёл честно, без серьёзных нарушений (по 98% среди определившихся с позицией).
«Среди опрошенных жителей Запорожской области показатель составляет 93%, в Херсонской области — 90%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Добавим, что опрос проводился по телефону 4–5 октября среди четырёх тысяч человек — по тысяче в каждом регионе. В опросе приняли участие жители четырёх новых российских регионов в возрасте 18 лет и старше.
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