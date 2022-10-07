Москва, 7 октября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли честно, сообщает 7 октября ВЦИОМ по итогам опроса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Опрос, проведённый среди жителей четырёх новых регионов России по заказу Экспертного института социальных исследований, показал, что легитимность референдума оценивается высоко.

Так, абсолютное большинство опрошенных жителей ЛНР и ДНР считают, что референдум в их регионе прошёл честно, без серьёзных нарушений (по 98% среди определившихся с позицией).

«Среди опрошенных жителей Запорожской области показатель составляет 93%, в Херсонской области — 90%», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Добавим, что опрос проводился по телефону 4–5 октября среди четырёх тысяч человек — по тысяче в каждом регионе. В опросе приняли участие жители четырёх новых российских регионов в возрасте 18 лет и старше.