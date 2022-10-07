Ростов-на-Дону, 7 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Постановление, в котором руководителям муниципальных образований Ростовской области следует быть готовыми к введению ограничений из-за гриппа и ОРВИ, подписал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. Документ опубликован на сайте донского управления Роспотребнадзора, передаёт ИА REGNUM.

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В документе указано, что с 19 по 25 сентября в Ростовской области зарегистрировано 23 539 случаев ОРВИ. Этот показатель превышает эпидпорог на 68,7%. Причём показатель превысил толерантные уровни в возрастных группах: от семи до 14 лет — на 15,3%, 15 лет и старше — на 198,6%.

В муниципальных образованиях рекомендуется проверить материальную обеспеченность поликлиник и больниц к работе в условиях подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом, подготовить схему развёртывания дополнительных инфекционных коек, а также подготовить медиков к оказанию помощи пациентам при гриппе, ОРВИ и внебольничных пневмониях.

Также рекомендовано «своевременно вводить ограничительные мероприятия с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и прогноза её развития».