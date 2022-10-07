Элиста, , 21:34 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков принял очередное кадровое решение и подписал распоряжение о назначении заместителя министра физической культуры и спорта республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Назначить Мучкаева Ангарика Валерьевича заместителем министра физической культуры и спорта Республики Калмыкия», — говорится в документе.

С Мучкаевым будет заключён срочный служебный контракт.

ИА REGNUM напоминает, что Ангарик Мучкаев в феврале 2021 года был назначен заместителем министра спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия. В апреле 2022 года было принято решение о реорганизации республиканского министерства спорта и молодёжной политики путём выделения из него агентства по делам молодёжи Республики Калмыкия. Ведомство же было переименовано в министерство физической культуры и спорта Калмыкии.

Читайте также: В Калмыкии реорганизовали министерство спорта и молодёжной политики