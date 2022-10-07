Щучанский район, Курганская область, 7 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Курганские полицейские задержали жителя Челябинской области, который пытался похитить около сорока голов крупного рогатого скота и порядка тридцати овец. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы

В сентябре 2022 года в полицию Щучанского района поступило сообщение о попытке открытого хищения 70 голов рогатого скоа и овец. Несколько человек проникли в чужой загон и пытались увести стадо. Скотники старались остановить злоумышленников, но те их избили. Работники сообщили о краже владельцу скота. Местные жители отбили скот, однако напавшие успели скрыться.

В результате проведённых экспертиз была установлена личность одного из напавших. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний житель Челябинской области. Там его и задержали курганские полицейские.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 162 У РФ («Разбой»). Подозреваемый задержан. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию остальных лиц, причастных к разбойному нападению.