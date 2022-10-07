Степанакерт, , 21:55 — REGNUM Бизнесмен и филантроп Рубен Варданян вполне может может претендовать на высшие государственные должности в Нагорном Карабахе, а впоследствии и в Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Изначально было ясно, что переезд Варданяна в Карабах имеет политические цели. Рубен Варданян всегда проявлял социальную и общественную активность в Армении и Карабахе. Он выступал инициатором различных общественных инициатив, которые активно претворял в жизнь в Армении. Муссируются активные слухи о том, что Варданян поддерживает одну из политических партий в Армении — партию «Страна для жизни». Лидеров данной партии часто можно увидеть рядом с Варданяном на различных мероприятиях в Армении и Карабахе. Безусловно это можно считать началом его политической карьеры и думаю, что предложение, которое ему было сделано президентом Карабаха

Араиком Арутюняном

(стать госминистром) будет с его стороны принято.

Арман Гукасян

Если Варданяну удастся достичь успехов в работе в Карабахе, то он будет иметь все шансы стать востребованным и получить реальные возможности претендовать на высшие государственные должности уже и в самой Армении. Варданян всегда положительно воспринимался и в Армении, и в Карабахе в качестве благотворительного деятеля, бизнесмена и филантропа со стороны общественности, политических элит и прессы. Однако в качестве политического деятеля ему предстоит себя еще проявить. С популярностью в положительном смысле у Рубена Варданяна всё в порядке, но остается всё это капитализировать на политическом уровне.