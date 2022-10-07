Краснодар, 7 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в течение двух дней — 9 и 10 октября — разгуляется стихия. Об этом жители Кубани предупредили спасатели, которые переведены в режим повышенной готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Так, местами на Кубани ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 20 метров в секунду. До 10 октября на малых реках и реках бассейна реки Кубань, реках Черноморского побережья уровни воды могут достигнуть критических отметок.

Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме. Жителям и гостям Кубани следует быть предельно внимательными в условиях непогоды.