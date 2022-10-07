Ростов-на-Дону, 7 октября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Более 800 жителей ростовской области записались в добровольцы через портал «Госуслуги». Об этом 7 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Всего за несколько дней работы на портале «Госуслуг» сервиса, позволяющего подать добровольцам заявление на участие в специальной военной операции, от жителей Ростовской области поступило более 800 заявлений. Сейчас их отрабатывает военкомат», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что ещё один отряд добровольцев из числа казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», а также казачьих обществ Урала, Сибири, юга и средней полосы России отправился из Ростовской области в район проведения СВО. 70 человек пополнили ряды казачьего добровольческого отряда «Дон».

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