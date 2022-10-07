Самара, , 21:24 — REGNUM Мобилизованный Виталий Головко в Самарской области заявил о готовности встать на защиту Отечества. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что он недавно прибыл в часть, расположенную в Волжском районе.

По словам воина, процесс оформления прошел достаточно быстро, несмотря на то, что с ним прибыли еще несколько автобусов с мобилизованными.

«Когда принесли повестку, я был готов защищать Родину. У меня здесь семья, дети, родители. Я их должен защитить. Настрой боевой», — приводит пресс-служба слова воина.

Он также сообщил, что кормят в части хорошо, обеспечили бельем, обувью — все есть, обещали еще спальные мешки.

«Подготовку проходим огневую, идет боевое слаживание. Конечно, 15 лет прошло с тех пор, как отслужил, вспоминать непросто. Но прорвемся», — заявил военнослужащий.

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