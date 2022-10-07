Киев, 7 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Слова Владимира Зеленского о том, что НАТО следует нанести по России ядерный удар, были не так поняты, заявил он 7 октября в интервью ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский пояснил, что говорил о новых санкциях Запада против России, которые якобы спасут от ядерной войны. Эту идею он и облёк в выражение «превентивные удары» по России.

Он посетовал на то, что его слова в Москве тут же использовали «в выгодном для себя ключе». А он всего лишь хотел «сделать всё возможное», чтобы российские силовики покинули Запорожскую атомную электростанцию.

Стоит отметить, что заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе вызвало тревогу в Вашингтоне.