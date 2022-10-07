Ростов-на-Дону, 7 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Ростовская область отправила гуманитарный конвой в Запорожскую область. Об этом 7 октября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Отправили два КамАЗа гуманитарной помощи нашим землякам, которые командированы для решения задач в Запорожье. Собирали посылку по заявкам самих ребят — от продуктов питания до техники», — уточнил глава региона.

Голубев подчеркнул, что работа по сбору и отправке гуманитарной помощи будет продолжена.