Самара, , 21:23 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, верных соратников, а также успехов в реализации намеченных целей во имя России. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба главы региона.

В аэропорту Владимира Путина встречает врио губернатора Дмитрий Азаров Kremlin.ru

7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-летие.

«Взять на себя ответственность за великую страну, стать для граждан России национальным лидером, примером, надеждой и опорой — это особая судьба и важнейшая миссия, результат Вашего огромного, достойного мощи нашей Родины, многолетнего труда», — приводит пресс-служба текст поздравительной телеграммы.

Азаров отметил, что масштаб задач, которые решил глава государства за годы руководства страной, впечатляет.

«Приняв страну на изломе истории, в состоянии упадка и разрушения, вы смогли заново сплотить наш народ для созидательного труда, возродить истерзанную Россию, укрепить и вывести ее на высокий уровень развития по всем показателям, значительно повысить благосостояние и качество жизни граждан. Уверен, абсолютное большинство жителей России благодарны вам не только за стабилизацию и развитие экономики и социальной сферы, но и за возможность вновь почувствовать гордость за державу, за то, что наша Родина — свободная, процветающая, независимая страна, с мнением которой приходится считаться даже недругам», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он подчеркнул, что сейчас, когда наши бойцы снова встали на защиту Отечества, ведут борьбу с фашизмом, гражданам России важно проявлять сплоченность, мужество, выдержку и патриотизм.

«Уверен, что под вашим руководством мы обязательно справимся и с этими грозными вызовами, сможем на новом историческом этапе показать всему миру, что нашу страну и ее народ необходимо уважать, а свое право на свободу, независимость и безопасность мы будем защищать столько, сколько потребуется», — подчеркнул Азаров.

Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, верных соратников, неиссякаемой энергии, успехов в реализации намеченных целей во России.