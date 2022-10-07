Москва, 7 октября 2022, 21:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск (сил) вручать ряд государственных боевых наград солдатам и офицерам от имени главы российского государства.
Указ опубликован 7 октября на официальном сайте правовой информации.
Такое решение принято для более оперативного награждения военнослужащих ВС России и иных лиц, отличившихся в ходе специальной военной операции.
Командующим предоставляется право вручать в районах боевых действий Орден Мужества, знак отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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