Девять казачьих добровольческих отрядов находятся в зоне СВО
Ставрополь, 7 октября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции находятся девять казачьих добровольческих отрядов, насчитывающих более 7 тыс. человек. Об этом в ходе выездного заседания Совета при президенте РФ по делам казачества сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Выездное заседание, собравшее представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, атаманов войсковых казачьих обществ и общероссийских объединений казаков, провёл председатель Совета, помощник президента РФ Дмитрия Миронова. Он особо подчеркнул, что казаки по зову сердца отправились в зону СВО и храбро сражаются с врагом, помогают мирным жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.
Сегодня сформировано девять казачьих добровольческих отрядов общей численностью более 7 тыс. человек. Бойцы выполняют боевые задачи на всех направлениях. Многие из них награждены государственными наградами России.
Николай Долуда предложил создать Северо-Западное войсковое казачье общество и Якутско-Магаданский казачий округ «Якутский казачий полк», а также возродить историческое Астраханское казачье войско, вернуть историческое Амурское казачье войско.