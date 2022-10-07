Ставрополь, 7 октября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции находятся девять казачьих добровольческих отрядов, насчитывающих более 7 тыс. человек. Об этом в ходе выездного заседания Совета при президенте РФ по делам казачества сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выездное заседание, собравшее представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, атаманов войсковых казачьих обществ и общероссийских объединений казаков, провёл председатель Совета, помощник президента РФ Дмитрия Миронова. Он особо подчеркнул, что казаки по зову сердца отправились в зону СВО и храбро сражаются с врагом, помогают мирным жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.

Сегодня сформировано девять казачьих добровольческих отрядов общей численностью более 7 тыс. человек. Бойцы выполняют боевые задачи на всех направлениях. Многие из них награждены государственными наградами России.

Николай Долуда предложил создать Северо-Западное войсковое казачье общество и Якутско-Магаданский казачий округ «Якутский казачий полк», а также возродить историческое Астраханское казачье войско, вернуть историческое Амурское казачье войско.