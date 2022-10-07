Зинсхайм, Германия, 7 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. 7 октября в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» футбольный клуб «Хоффенхайм» в первом матче 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 встретится с «Вердером». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Commons.wikimedia.org Эмблема клуба «Вердер»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Бенджамином Кортусом. Ассистенты главного судьи — Флориан Хефт и Гиттельманн Кристиан.

Стартовые составы команд:

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Озан Кабак, Анхелиньо, Кевин Фогт, Роберт Сков, Стэнли Нсоки, Гриша Премель, Деннис Гайгер, Андрей Крамарич, Моанес Дабур, Кристоф Баумгартнер.

«Вердер»: Иржи Павленка, Энтони Юнг, Никлас Штарк, Митчель Вайзер, Милош Велькович, Марко Фридль, Романо Шмид, Илья Груев, Крисчен Гросс, Марвин Дукш, Никлас Фюллькруг.