Оттава, , 21:03 — REGNUM Канада отменила 20-часовое ограничение на еженедельное количество рабочих часов вне кампуса для иностранных студентов на фоне нехватки рабочей силы, сообщает 7 октября Reuters со ссылкой на министра по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шона Фрейзера.

Канада

За июль количество вакансий в Канаде снизилось до 5,4% с шестипроцентного апрельского пика. В июле канадские работодатели пытались заполнить почти миллиона вакансий.

«Почти в каждом населенном пункте Канады вакансий больше, чем работников», — рассказал Фрейзер, добавив, что хотя некоторые иностранные студенты и будут работать в сфере обслуживания, он надеется, что некоторые найдут работу по специальности.

Новая политика будет действовать с 15 ноября до конца 2023 года и коснётся студентов, обучающихся на дневном отделении.