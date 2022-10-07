Вашингтон, 7 октября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена 7 октября опубликовала новый список экспортных ограничений, включая запрет на продажу Китаю некоторых полупроводниковых чипов, произведенных в любой точке мира с помощью американских инструментов, что отражает значительные попытки замедлить технологический и военный прогресс Пекина. Об этом сообщает Reuters.

Wangdora92 Флаги США и Китая

Правила, ряд которых немедленно вступает в силу, основаны на ограничениях, введенных ранее в этом году против производителя инструментов KLA, Lam Research и Applied Materials. США фактически требуют от них прекратить поставки оборудования на принадлежащие Китаю заводы по производству передовых микросхем.

Отметим, что новые ограничения, возможно, отражают крупнейший с 1990-х годов сдвиг в политике США в вопросе продажи технологий Китаю. Если эти меры окажутся эффективными, они могут отбросить китайскую промышленность по производству чипов на годы назад, вынудив компании, использующие американские технологии, прервать сотрудничество с частью ведущих китайских разработчиков чипов.