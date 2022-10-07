7 октября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что белорусский президент Александр Лукашенко подарил по случаю 70-летнего юбилея президенту Российской Федерации Владимиру Путину сертификат, по которому можно получить трактор «Беларусь».

Анна Царькова, , 21:06 — REGNUM Сертификат, по которому можно получить трактор «Беларусь», белорусский президент Александр Лукашенко подарил по случаю 70-летнего юбилея президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Трактор «Беларусь» Dgolnik

Фотография соответствующего сертификата была опубликована телеграм-каналом «Пул Первого».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают подарок крайне полезным в хозяйстве, особенно с учетом новых территорий, воссоединившихся с Российской Федерацией. Иные считают, что более подходящим подарком мог бы стать танк. Другие отметили, что Лукашенко сделал хорошую рекламу тракторам, которые производятся в возглавляемом им государстве.

«Подарил то, чем можно гордиться. Причем, почти в любой точке мира!» — отметил Sergei T.

«[Самосвал] БелАЗ был бы масштабнее, юбилей все-таки», — добавил Oleg.

«Тонкий намёк, чтоб помог с уборкой урожая?» — с сарказмом поинтересовался Евгений Геннадьевич.

«Новые земли обрабатывать», — прокомментировал еще один участник обсуждения.

«Вот как нужно рекламировать свой товар. Долгих лет жизни нашим президентам», — пожелала Екатерина.

«В нынешних реалиях танк был бы предпочтительнее. Именной», — отметил AV.

«Всё в дом, всё для хозяйства», — отреагировал Игорь.

«За штурвалом военного самолёта Владимир Владимирович летал, а вот на тракторе чтоб ездил, ещё не видела», — комментирует подарок Лукашенко Елена.

«Нормальный мужской подарок, с очень хорошим намеком», — поддержала Juliko.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Официальное интернет-представительство президента России

«Трактор крайне нужная в хозяйстве вещь… Завидую по-доброму…» — написал Igor M.

«Вот это действительно нужная вещь, нам еще поля на новых территориях засаживать», — пишет Николай.

«Красивый жест! Батька как всегда: всё в дом, всё в дом!» — с юмором добавила Зина.

«А что, звучит — «президентский трактор», — отметил Михаил Б.

«А что? Хороший подарок! Владимир Владимирович в ответ подарит Лукашенко сертификат на танк!» — с сарказмом добавила loralakme.

«Хорошая машина. На даче Верховному точно пригодится — огород вспахать и так, по мелочи…» — пишет Олег Б.

«Всё-таки Батька — креативный человек!» — подытожил Владимир.