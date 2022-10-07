Анна Царькова, 7 октября 2022, 21:06 — REGNUM Сертификат, по которому можно получить трактор «Беларусь», белорусский президент Александр Лукашенко подарил по случаю 70-летнего юбилея президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Фотография соответствующего сертификата была опубликована телеграм-каналом «Пул Первого».
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают подарок крайне полезным в хозяйстве, особенно с учетом новых территорий, воссоединившихся с Российской Федерацией. Иные считают, что более подходящим подарком мог бы стать танк. Другие отметили, что Лукашенко сделал хорошую рекламу тракторам, которые производятся в возглавляемом им государстве.
«Подарил то, чем можно гордиться. Причем, почти в любой точке мира!» — отметил Sergei T.
«[Самосвал] БелАЗ был бы масштабнее, юбилей все-таки», — добавил Oleg.
«Тонкий намёк, чтоб помог с уборкой урожая?» — с сарказмом поинтересовался Евгений Геннадьевич.
«Новые земли обрабатывать», — прокомментировал еще один участник обсуждения.
«Вот как нужно рекламировать свой товар. Долгих лет жизни нашим президентам», — пожелала Екатерина.
«В нынешних реалиях танк был бы предпочтительнее. Именной», — отметил AV.
«Всё в дом, всё для хозяйства», — отреагировал Игорь.
«За штурвалом военного самолёта Владимир Владимирович летал, а вот на тракторе чтоб ездил, ещё не видела», — комментирует подарок Лукашенко Елена.
«Нормальный мужской подарок, с очень хорошим намеком», — поддержала Juliko.
«Трактор крайне нужная в хозяйстве вещь… Завидую по-доброму…» — написал Igor M.
«Вот это действительно нужная вещь, нам еще поля на новых территориях засаживать», — пишет Николай.
«Красивый жест! Батька как всегда: всё в дом, всё в дом!» — с юмором добавила Зина.
«А что, звучит — «президентский трактор», — отметил Михаил Б.
«А что? Хороший подарок! Владимир Владимирович в ответ подарит Лукашенко сертификат на танк!» — с сарказмом добавила loralakme.
«Хорошая машина. На даче Верховному точно пригодится — огород вспахать и так, по мелочи…» — пишет Олег Б.
«Всё-таки Батька — креативный человек!» — подытожил Владимир.