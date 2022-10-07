Самара, , 20:58 — REGNUM Все военные части, в которых проходят боевое слаживание мобилизованные жители Самарской области, осмотрел глава региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что 7 октября Азаров побывал в воинской части, которая расположена в Волжском районе. Совместно с главным федеральным инспектором по региону Михаилом Феоктистовым и прокурором области Сергеем Берижицким Азаров оценил бытовые условия мобилизованных, проверил, как идут их прием и подготовка, а также ответил на вопросы воинов.

«В пункте приема, куда попадают мобилизованные в первую очередь, бойцов распределяют по подразделениям — в соответствии с военной специальностью. Здесь же сразу выдаются ордера на получение вещевого комплекта. В него входит все необходимое — начиная от вещмешка до головного убора, ботинок и термобелья», — сообщает пресс-служба.

По словам мобилизованного Андрея Кузьмина, зимний утепленный и летний комплект, плащ-палатку, мыло, полотенце выдали сразу.

«Обмундирование все по размеру, все новое», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что в части оформляют банковские карты (на выбор предлагаются карты двух банков России).

Сообщается, что один из мобилизованных обратился к главе региона с вопросом о проведении дополнительного медобследования (у него была травма ноги, установлены металлические штифты).

«Военный врач имеет право направить вас на дополнительную военную медицинскую комиссию», — отметил Азаров, поручив направить мобилизованного на дополнительно обследование.

Отмечается, что воины также задавали вопросы относительно кредитных каникул и оформления доверенностей на членов семьи.

«По всем местам размещения будет организована юридическая, в первую очередь нотариальная помощь. Работа эта выстроена, чтобы у бойцов была возможность оформить доверенность и другие документы», — пояснил губернатор.

Сообщается, что все вопросы, касающиеся отсрочки по кредитным обязательствам, были взяты в проработку.

«К сожалению, по той информации, которую дают военнослужащие, не все банки выполняют нормы федерального закона. Не все банки сообщают своим заемщикам — ныне военнослужащим — о предоставлении каникул. Я сегодня три — четыре таких обращения собрал, но это только примеры, которые позволят уже в ближайшие часы начать отработку с банками и препятствовать нарушениям», — отметил Азаров.

Отмечается, что глава региона уделил особое внимание вопросу проведения занятий по боевой подготовке.

По словам командира полка, каждый мобилизованный пройдет определенное количество занятий на стрельбищах, при этом, в случаях необходимости будут проводится дополнительные занятия.

Есть в программе и обучение метанию боевых гранат, подготовка снайперов, сообщает пресс-служба.

«Много обращений было по поводу того, что недостаточно интенсивно проходят занятия по боевой подготовке. Понятно, что в первые дни призванный гражданин должен был получить теоретические знания, почувствовать себя частью воинского подразделения. Потом начинается активная фаза и огневых стрельб, и других боевых упражнений. Мы проговорили с командованием, что даже тот минимум, который определён по боевой подготовке сегодня, позволит нашим парням и сплотиться, и вспомнить утраченные навыки», — заявил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарский губернатор посетил воинские части, расположенные в Тольятти и в Самаре.

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