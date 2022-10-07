7 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 20:37 — REGNUM Федеральные агенты США, ведущие расследование в отношении сына президента страны Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжи о покупке оружия.

Домье Оноре. Поймать мошенника

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, когда в США стартовала новая президентская гонка. Первоначально расследование было сосредоточено на финансах Хантера, связанных с его работой на киевский режим. Со временем следователи начали выяснять, что сын политика, вероятно, врал о своих доходах и оформлении документов на покупку оружия в 2018 году.

Любопытно, что во время выборов, когда арест Хантера мог помешать его отцу занять место в Белом доме, сам Джо Байден и ведущие либеральные СМИ США утверждали, что все слухи о мошенничестве являются «русской пропагандой».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Washington Post.

«Я голосовал за Байдена, но если Хантер Байден совершил преступления, ему нужно предъявить обвинение», — указывает Boomer.

«Решение о предъявлении ему обвинения в федеральном суде очень просто, если бы не тот факт, что он сын президента. Если бы он был Джо Смитом из ниоткуда, я сомневаюсь, что с ним бы нянчились. Это печальная ситуация для президента, сын которого — привилегированное отродье», — пишет bert jack wilson.

«Никто не стоит выше закона, включая сына президента. Если Хантер Байден совершил преступления, я ожидаю, что он будет наказан», — комментирует jasper in boston.

«Они предъявят ему обвинения после выборов 9 ноября или около того…» — предсказывает Furious.

«Все знают, что он виновен. Президент знает это, как и все мы», — пишет The Templar.

Хантер Байден Ben Stanfield

«Я ошеломлен!!! Поражен! Потрясен! Ведь мы все об этом не знали еще четыре года назад, когда избирался Байден. Ах да, вспомнил! Нас тогда заставили поверить, что все это «русская пропаганда», — Color1.

«Мы знаем, что он виновен, уже много лет», — подчеркивает Linda.

«ФБР стало слишком политизированным, оно никогда не обвиняет демократов. Спасибо Обаме…» — указывает Always Right.

«И все же СМИ нас убеждают, что именно Трамп — самый коррумпированный политик США», — напоминает Heide05.

«Хантер выглядит как пустое место и, вероятно, таким и является. Удивительно, как, даже будучи президентом, его отец не нашел способа помочь ему или хотя бы контролировать его», — размышляет Milachara.

«Когда уже будет назначен специальный человек для изучения всех доказательств? Точно, никогда — ведь его папа является президентом», — уверен AmtiCoup.

Напомним, что большинство американских граждан по-прежнему считают историю о ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера важной, несмотря на то, что с момента ее публикации прошло почти два года, сообщила со ссылкой на опрос общественного мнения 6 сентября New York Post.

При этом впервые опубликованная в New York Post статья о ноутбуке Хантера Байдена подверглась цензуре в социальных сетях Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).