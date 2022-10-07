Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Министерства торговли США добавило 30 китайских организаций, в том числе производителя чипов YMTC, в список ограничения торговли, так как американский регулятор не смог провести их проверку, что усиливает напряженность в отношениях с Пекином, сообщает 7 октября Reuters.

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Отмечается, что этот список является лишь одним из первых ограничений, которые США планируют ввести на экспорт технологий в Китай для блокировки его военных достижений.

Компании добавляются в вышеупомянутый список, если Соединенные Штаты не смогли провести проверку на месте и определить, можно ли доверить этим организациям в закупке технологий из Штатов.

Напомним, США также намерены ограничить доступ китайских компаний к американским материалам для производства микросхем, но при этом разрешить южнокорейским производителям микросхем Samsung Electronics и SK Hynix закупать из Штатов оборудование для своих китайских заводов.