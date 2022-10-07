Магнитогорск, Челябинская область, 7 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области два 16-летних подростка задержаны за сбыт наркотиков. Об этом сообщает областное управление СКР.

Наручники

Установлено, что они приобрели вещество и затем пытались его продать. Но их задержали полицейские. Вещество было изъято.

Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении молодым людям обвинения. Им грозит от десяти лет колонии.