Барселона, Испания, 7 октября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. 19-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, какие сборные, по его мнению, являются главными претендентами на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Барселона»

«В сборной Испании подобрался очень молодой состав с отличными перспективами, но мы уже сейчас способны на многое. Верим, что это будет отличный турнир. Есть и другие сборные высочайшего уровня — в первую очередь Аргентина, а также Бразилия. У аргентинцев есть Месси, для которого турнир имеет огромное значение. В Бразилии можно выделить Неймара — он очень хорош», — цитирует Педри издание Mundo Deportivo.

Для 19-летнего полузащитника предстоящий мундиаль станет первым в профессиональной карьере футболиста. На групповой стадии сборной Испании предстоит сыграть со сборными Коста-Рики, Германии и Японии.