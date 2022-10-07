Москва, , 20:28 — REGNUM Офис ЛДПР в Мелитополе откроется уже в ближайшие дни, сообщили в партии.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Среди первостепенных задач: регистрация регионального отделения, проведение конференции и избрание корсовета ЗРО ЛДПР, набор кадров», — перечислили в ЛДПР.

Руководство партии приняло решение назначить с испытательным сроком первого координатора Запорожского регионального отделения партии Екатерину Уманец.

Первое испытание предстоит менее чем через год — выборы всех представительных органов власти Запорожской области в сентябре 2023 г. Задача застолбить, по меньшей мере, статус партии номер два, подчеркнули в ЛДПР.

Партия приступила к созданию отделений в ЛНР и ДНР в августе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Единая Россия» создала региональные отделения на новых российских территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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