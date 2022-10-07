Ижевск, 7 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов переназначил пять своих советников. Соответствующие указы опубликованы на портале правительства республики.

ИА REGNUM Назначение

После вступления в должность на второй срок Бречалов назначил советником по вопросам развития городской среды Вячеслава Правдзинского, советника по международным связям Дмитрия Рябова, советника по проектной деятельности Дмитрия Кущина, а также советников Константина Костогладова и Ирину Макарычеву.

Кроме того, указом главы региона на пост секретаря общественной безопасности назначен Александр Ярославцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртии вновь был назначен Сергей Смирнов. Правительство республики в полном составе было отправлено в отставку, теперь министры работают в статусе исполняющих обязанности до формирования нового кабмина.

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