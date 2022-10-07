Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Система спутниковой связи Starlink, активно используемая подразделениями ВСУ, начала давать сильные сбои в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, сообщает 7 октября британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников киевского режима.

Спутниковая связь Afspc.af.mil

По их утверждению, в этих регионах были отмечены «катастрофические потери» качества спутниковой связи, что вызвало «панику» в некоторых частях и подразделениях ВСУ.

По мнению сторонников киевского режима, причиной этого явления могут быть целенаправленные действия американской компании SpaceX, которой принадлежит сеть спутников Starlink.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

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