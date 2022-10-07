Казань, , 20:26 — REGNUM Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран считает, что наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий должен уйти в отставку.

Сергей Юран Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Как работать и выводить команду, когда болельщики настроены против и пишут петицию? Это тяжело внутри, но я бы принял решение. Понятно, что здесь нужно принять решение и уйти из «Рубина», чтобы перезагрузиться», — цитирует Юрана издание «Чемпионат».

После 12-ти сыгранных туров Первой Лиги 2022/23 «Рубин» с пятью победами и 19-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что болельщики «Рубина» обратились к руководству клуба с требованием уволить Леонида Слуцкого.