Златоуст, Челябинская область, , 20:23 — REGNUM В Златоусте Челябинской области заместитель директора одного из коммерческих предприятий признан виновным в мошенничестве при строительстве спортивного объекта. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что организация осуществляла работы по строительству биатлонного центра. При этом было похищено более 38 млн бюджетных рублей. Это произошло путём предоставления к оплате документации с указанием ложных объёма и видов выполненных работ.

Суд назначил гражданину четыре года колонии общего режима. Также с него взыскана сумма похищенного.