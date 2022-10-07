Златоуст, Челябинская область, 7 октября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области заместитель директора одного из коммерческих предприятий признан виновным в мошенничестве при строительстве спортивного объекта. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что организация осуществляла работы по строительству биатлонного центра. При этом было похищено более 38 млн бюджетных рублей. Это произошло путём предоставления к оплате документации с указанием ложных объёма и видов выполненных работ.

Суд назначил гражданину четыре года колонии общего режима. Также с него взыскана сумма похищенного.