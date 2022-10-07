Севилья, Испания, , 20:22 — REGNUM На 28-летнего опорного полузащитника «Бетиса» и национальной сборной Аргентины по футболу Гидо Родригеса претендуют два клуба Английской Премьер-лиги. Об этом 7 октября сообщает издание Fichajes.

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По информации источника, в подписании аргентинца заинтересованы «Ливерпуль» и «Эвертон». «Бетис» готов отпустить Родригеса, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Действующее соглашение хавбека с «Бетисом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Гидо Родригес принял участие в девяти матчах за «Бетис» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку.