Салехард, 7 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Власти Салехарда потратят на иллюминацию к Новому году 30 млн рублей. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт горадминистрации.

Пресс-служба администрации Костромской области Новый год

На бюджетные деньги планируется закупить несколько видов гирлянд, нити для деревьев и другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от новой иллюминации и салютов в пользу военных, участвующих в спецоперации, отказались в Кургане, Санкт-Петербурге, Тобольске, Приамурье.