В столице Ямала потратят на новую иллюминацию 30 млн рублей
Салехард, 7 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Власти Салехарда потратят на иллюминацию к Новому году 30 млн рублей. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт горадминистрации.
Пресс-служба администрации Костромской области
Новый год
На бюджетные деньги планируется закупить несколько видов гирлянд, нити для деревьев и другое.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, от новой иллюминации и салютов в пользу военных, участвующих в спецоперации, отказались в Кургане, Санкт-Петербурге, Тобольске, Приамурье.