Нижний Новгород, , 20:14 — REGNUM Все, что говорит президент России Владимир Путин, это не пустые слова, написал в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя главу государства с юбилеем.

Владимир Путин и Глеб Никитин t. me/glebnikitin_nn

«Год назад Владимир Владимирович Путин очень тепло поздравил Нижний с юбилеем. Как и все, что говорит Президент, это не пустые слова. За каждым крупным проектом (метро, дороги, реконструкция важных объектов) — поддержка главы государства», — подчеркнул глава области.

Многое, что казалось невозможным, благодаря президенту стало реальным, добавил Никитин.

«С днём рождения, Владимир Владимирович!», — заключил нижегородский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее Путин приезжал в Нижний Новгород и принимал участие в торжествах по поводу 800-летнего юбилея города.

«Уверен, что и в новом веке своей истории Нижний, сохраняя самобытность и уникальность, будет преображаться, уверенно двигаться вперёд. Гордиться технологическими и научными прорывами, спортивными и культурными достижениями, традициями благотворительности, успехами деловых, общественных проектов», — сказал тогда президент России.